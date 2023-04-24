«Милан» хочет подписать защитника «Манчестер Сити»

рассматривает возможность подписания защитника «Манчестер Сити»

По информации The Daily Telegraph, итальянский клуб намерен воспользоваться непростой ситуацией игрока в «Ман Сити».

Уокер по ходу сезона потерял место в основном составе команды. Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола ранее заявил, что 32-летний футболист не может играть в схеме с тремя центральными защитниками.

Действующий контракт Уокера рассчитан до лета 2024 года и все указывает на то, что «Ман Сити» не собирается предлагать ему новое соглашение.

Известный портал Tansfermarkt оценивает Уокера в 15 миллионов евро.

Напомним, сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» попытается приобрести португальского вингера «Милана» Рафаэла Леау в случае ухода из команды Лионеля Месси.