ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артемий ПанаринКрутой перфоманс «Рейнджерс», упертые «Торонто» и «Лос-Анджелес», дебютный плей-офф «Сиэтла»
  • 11:46
    • «Челси» и еще один клуб АПЛ заинтересованы в переходе Неймара
  • 11:34
    • В «Локомотиве» высказались о новом контракте с Дзюбой
  • 11:13
    • «Милан» хочет подписать защитника «Манчестер Сити»
  • 10:39
    • Анчелотти останется в «Реале» на следующий сезон
    Все новости спорта

    «Милан» хочет подписать защитника «Манчестер Сити»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Милан Серия A Футбол Италии Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии Трансферы
    «Милан» рассматривает возможность подписания защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера.

    Кайл Уокер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кайл Уокер

    По информации The Daily Telegraph, итальянский клуб намерен воспользоваться непростой ситуацией игрока в «Ман Сити».

    Уокер по ходу сезона потерял место в основном составе команды. Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола ранее заявил, что 32-летний футболист не может играть в схеме с тремя центральными защитниками.

    Действующий контракт Уокера рассчитан до лета 2024 года и все указывает на то, что «Ман Сити» не собирается предлагать ему новое соглашение.

    Известный портал Tansfermarkt оценивает Уокера в 15 миллионов евро.

  • Фактор Холанна и еще пять причин, почему «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов
  • В этой Лиге чемпионов у команды Хосепа Гвардиолы остался лишь один серьезный соперник
  • 19/04/2023

    • Напомним, сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» попытается приобрести португальского вингера «Милана» Рафаэла Леау в случае ухода из команды Лионеля Месси.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Спартак» и «Краснодар» выявить сильнейшего?
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Аталанта» и «Рома» сыграют вничью
  • «Аталанта» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Спортинг» поднимет себе настроение после вылета из Лиги Европы
  • «Витория Гимарайнш» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.51
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.90
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Жирона — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.06
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Завтра в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кадис — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры