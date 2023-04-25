ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар» Голепад на «Открытие Арене». «Спартак» и «Краснодар» выдали самый безумный матч сезона
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» готов заплатить 40 млн фунтов за защитника «Наполи»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Тоттенхэм АПЛ Футбол Англии Наполи Серия A Футбол Италии Трансферы
    Защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Ким Мин Чжэ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ким Мин Чжэ

    По информации Sun Sport, корейский футболист попал в список трансферных целей «Манчестер Сити».

    Действующий чемпион Англии готов заплатить за Кима 40 миллионов фунтов.

    Главными конкурентами «Ман Сити» будут «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», которым тоже нужен лидер обороны «Наполи».

    Ким Мин Чжэ перешел в «Наполи» прошлым летом из «Фенербахче». В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 30 матчей и забил два гола.

  • Де Йонг, Мак Аллистер, Райс и еще топ-5 идеальных партнеров для Каземиро в «МЮ»
  • Этим летом «Манчестер Юнайтед» нужно срочно найти еще одного классного игрока в центр полузащиты
  • Вчера

    • Напомним, ранее сообщалось, что Эмерик Лапорт хочет покинуть «Манчестер Сити» и перейти в «Барселону».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пятый матч серии команды проведут максимально осторожно
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сможет ли «Реал» уверенно переиграть «Жирону»?
  • «Жирона» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Кто упадет в зону вылета?
  • «Лидс» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.06
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Жирона — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Челси — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры