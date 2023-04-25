«Манчестер Сити» готов заплатить 40 млн фунтов за защитника «Наполи»

Защитник «Наполи»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Sun Sport, корейский футболист попал в список трансферных целей «Манчестер Сити».

Действующий чемпион Англии готов заплатить за Кима 40 миллионов фунтов.

Главными конкурентами «Ман Сити» будут «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», которым тоже нужен лидер обороны «Наполи».

Ким Мин Чжэ перешел в «Наполи» прошлым летом из «Фенербахче». В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 30 матчей и забил два гола.

Напомним, ранее сообщалось, что Эмерик Лапорт хочет покинуть «Манчестер Сити» и перейти в «Барселону».