«Мальорка» — «Хетафе»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 30-го тура чемпионата Испаниив родных стенах одолеласо счетом 3:1.

На голы Ли Кан Ина (дважды) и Антонио Раилло гости ответили лишь точным ударом престижа в исполнении Борхи Майорала.

Футбол. Испания. Примера Мальорка — Хетафе 3:1 Голы: 0:1 Борха Майораль (23'), 1:1 Ли Кан Ин (57'), 2:1 Антонио Раильо (64'), 3:1 Ли Кан Ин (90 + 5') Мальорка: Предраг Райкович, Антонио Санчес (Коста Хауме, 46'), Мартин Вальент, Антонио Райльо, Деннис Хаджикадунич, Пабло Маффео, Мануэль Морланес (Иддрису Баба, 73'), Иньиго Руис де Галарета (Клеман Гренье, 90'), Ли Кан Ин, Ведат Мурики (Абдон Пратс, 81'), Амат Ндиайе (Дани Родригес, 74') Хетафе: Энес Унал, Борха Майораль, Мунир Эль-Хаддади (Порту Кристиан, 68'), Луис Милья, Неманья Максимович (Карлос Аленья, 68'), Хуан Иглесиас, Омар Альдерете (Хайме Мата, 90'), Домингуш Дуарте, Даконам Ортега Дьене, Дамиан Суарес (Гонсало Вильяр, 68'), Давид Сория Предупреждения: Омар Альдерете (32'), Антонио Раильо (65'), Гонсало Вильяр (87'), Иньиго Руис де Галарета (88'), Хайме Мата (90 + 6')

Календарь и таблица испанской Примеры

Таким образом, «Мальорка» набрала 40 очков и поднялась на десятое место в турнирной таблице. У «Хетафе» 31 пункт и шестнадцатая строчка.