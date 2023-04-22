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    «СКА-Хабаровск» и «Волга» разошлись миром в матче Первой лиги

    «СКА-Хабаровск» — «Волга»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Волгой» (1:1) в матче 28-го тура росийской Первой лиги.

    «СКА-Хабаровск» — «Волга»
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    «СКА-Хабаровск» — «Волга»

    Первой гол забили гости. На 15-й минуте встречи нападающий «Волги» Момо Туре совершил голевой удар.

    «СКА-Хабаровск» сумел сравнять счет только на 86-й минуте. Нападающий команды Тимур Жамалетдинов забил гол.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    СКА-Хабаровск — Волга Ульяновск 1:1
    Голы: 0:1 Момо Фанье Туре (15'), 1:1 Тимур Жамалетдинов (86') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Василий Алейников, Юрий Бавин, Даниил Фомин, Альбек Гонгапшев, Ivankov A., Никита Мирошниченко, Магомед Мусалов, Илья Петров, Томас Рукас, Дмитрий Стародуб Волга Ульяновск: Андрей Климович, Билал Билалов, Егор Данилкин, Аслан Дашаев, Момо Фанье Туре, Илья Кубышкин, Денис Кутин, Кирилл Морозов, Дмитрий Рахманов, Дмитрий Рахманов, Годфри Биток Стефен Предупреждения: Дмитрий Стародуб (4'), Альбек Гонгапшев (18'), Егор Данилкин (63'), Герман Паскин (67'), Кирилл Морозов (70'), Годфри Биток Стефен (84'), Аслан Дашаев (87')

    После этого матча «СКА-Хабаровск» занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги (37 очков). «Волга» располагается на 17-й строчки (23).

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