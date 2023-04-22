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    «Факел» и «Оренбург» опубликовали составы на матч 24-го тура РПЛ

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    Стали известны составы на матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Факел» — «Оренбург».

    «Оренбург»
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    «Оренбург»

    «Факел»: Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Аппаев, Гонгадзе.

    «Оренбург»: Сысуев, Гойкович, Стаматов, Перес, Эктов, Аюпов, Капленко, Вера, Флорентин, Воробьёв, Мансилья.

  • Факел — Оренбург. Смотреть онлайн матча 22.04.2023. Прямая трансляция в 16:30
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    • Матч между этими команда состоится 22 апреля в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом матча можно здесь.

    «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. «Оренбург» располагается на 8-й позиции (33).

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