«Факел» и «Оренбург» опубликовали составы на матч 24-го тура РПЛ

Стали известны составы на матч 24-го тура российской Премьер-лиги

«Факел»: Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Аппаев, Гонгадзе.

«Оренбург»: Сысуев, Гойкович, Стаматов, Перес, Эктов, Аюпов, Капленко, Вера, Флорентин, Воробьёв, Мансилья.

Матч между этими команда состоится 22 апреля в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом матча можно здесь.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. «Оренбург» располагается на 8-й позиции (33).