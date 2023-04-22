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    Факел — Оренбург: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.04.2023 в 16:30 начнется матч в РПЛ Факел — Оренбург

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    Факел и Оренбург начнут матч в 16:30 в РПЛ, 22.04.2023.

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    Последний матч между собой: Оренбург — Факел 4:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Факел» — «Оренбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80.

      • Календарь и таблица РПЛ

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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