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    «Фиорентина» прошла в полуфинал Лиги Европы

    «Фиорентина» — «Лех»: счет матча 2:3, обзор голов

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    «Фиорентина» проиграла польскому «Леху» (2:3) в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. По сумме двух встреч итальянская команда прошла в полуфинал (4:1 и 2:3).

    «Фиорентина» — «Лех»
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    «Фиорентина» — «Лех»

    Гости забили 1-й гол уже на 9-й минуте встречи. Полузащитник «Леха» Афонсу Соуза открыл счет в этом матче.

    На 65-й и 69-й минутах встречи «Лех» забил два быстрых гола и сделал счет разгромным. Второй гол забил форвард поляков Кристоффер Вельде с пенальти, а третий мяч отправил в ворота нападающий команды Артур Собех.

    На 78-й минуте «Фиорентина» побежала отыгрываться. Первый гол своей команды забил нападающий команды Риккардо Соттиль.

    Уже на 90+2-й минуте хозяева сократили отставание до минимума. Отличился полузащитник «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли.

    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала
    Фиорентина — Лех Познань 2:3
    Голы: 0:1 Афонсу Соуза (9'), 0:2 Кристоффер Вельде (пенальти) (65'), 0:3 Artur Sobiech (69'), 1:3 Риккардо Соттиль (78'), 2:3 Гаэтано Кастровилли (90 + 2') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Лоренцо Венути, Никола Миленкович (Лукас Мартинес, 46'), Игор де Пауло, Кристиано Бираги (Алекса Терзич, 54'), Джакомо Бонавентура (Гаэтано Кастровилли, 70'), Роландо Мандрагора, Антонин Барак, Николас Гонсалес, Лука Йович (Артур Кабрал, 70'), Риккардо Соттиль (Кристиан Куаме, 86') Лех Познань: Кристоффер Вельде (Adriel D'Avila Ba Loua, 80'), Artur Sobiech (Микаэль Исхак, 80'), Афонсу Соуза (Филип Мархвиньский, 80'), Педру Ребошу, Радослав Муравски (Ника Квеквескири, 82'), Алан Червински (Жоэл Виейра Перейра, 31'), Михал Скурась, Антонио Милич, Йеспер Карлстрём, Филип Дагерстоль, Филип Беднарек Предупреждения: Artur Sobiech (17'), Кристиано Бираги (19'), Алан Червински (24'), Никола Миленкович (35'), Алекса Терзич (63'), Лоренцо Венути (68'), Ника Квеквескири (84'), Михал Скурась (88')

    «Фиорентина» вышла в 1/2 финала Лиги Европы. Следующий матч команда проведет 23 апреля против «Монцы» в Серии А.

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