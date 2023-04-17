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    Талалаев: Всем здоровья и добра. И Валере тоже

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    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поздравил православных христиан с Пасхой, отдельно упомянув наставника «Ростова» Валерия Карпина.

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    Ранее Карпин жестко ответил Талалаеву на слова о нападающем «Ростова» Николае Комличенко.

    «Вчера начался светлый праздник Пасхи. Желаю, чтобы Пасха принесла вам теплоту и радость в сердце. Всем здоровья, мира благополучия и добра. С праздником! P. S. И Валере тоже», — написал Талалаев в соцсетях.

    Талалаев после игры с «Крыльями Советов», комментируя свое удаление, заявил: «Мяч так закручивался (в ворота), и с моей позиции был гол. Вскочил, подбросил бутылку, она попала на линию и выскочила в поле. Арбитр подошел и спросил, а мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил. Судья дал красную, я ушел с поля, что делать».

    Напомним, до того, как возглавить «Химки», Талалаев в этом сезоне тренировал «Ахмат» и «Торпедо».

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