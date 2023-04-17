Талалаев: Всем здоровья и добра. И Валере тоже

Главный тренер «Химок»поздравил православных христиан с Пасхой, отдельно упомянув наставника «Ростова»

Ранее Карпин жестко ответил Талалаеву на слова о нападающем «Ростова» Николае Комличенко.

«Вчера начался светлый праздник Пасхи. Желаю, чтобы Пасха принесла вам теплоту и радость в сердце. Всем здоровья, мира благополучия и добра. С праздником! P. S. И Валере тоже», — написал Талалаев в соцсетях.

Талалаев после игры с «Крыльями Советов», комментируя свое удаление, заявил: «Мяч так закручивался (в ворота), и с моей позиции был гол. Вскочил, подбросил бутылку, она попала на линию и выскочила в поле. Арбитр подошел и спросил, а мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил. Судья дал красную, я ушел с поля, что делать».

Напомним, до того, как возглавить «Химки», Талалаев в этом сезоне тренировал «Ахмат» и «Торпедо».