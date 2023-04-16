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    «Унион» поделил очки с «Бохумом»

    «Унион» — «Бохум»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 28-го тура Бундеслиги «Унион» и «Бохум» не выявили сильнейшего. Игра завершилась со счетом 1:1.

    Игроки «Униона»
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    Игроки «Униона»

    В конце первого тайма игрок хозяев Йосип Юранович вывел команду вперед. В начале второй половины Кевин Штегер забил в ответ за гостей. Он забил с пенальти.

    Очень быстро после этого «железные» остались в меньшинстве после удаления Пауля Еккель. Еще один мяч «Униона» арбитры не засчитали из-за офсайда.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Бохум 1:1
    Гол: 1:1 Кевин Штёгер (пенальти) (55') Унион: Фредерик Реннов, Пауль Еккель, Робин Кнохе, Данило Дуки, Йосип Юранович, Аисса Лайдуни (Диогу Лейте, 65'), Рани Хедира, Яник Хаберер (Мортен Торсби, 80'), Жером Руссийон (Нико Гисельман, 86'), Кевин Бехренс (Теозон-Жордан Сибачо, 86'), Шеральдо Бекер (Милош Пантович, 86') Бохум: Филипп Хофман, Кристофер Антви-Адджей (Геррит Хольтман, 88'), Кевин Штёгер, Такума Асано (Симон Цоллер, 88'), Эрхан Машович, Патрик Остерхаге, Данило Соарес, Кевен Шлоттербек (Доминик Хайнц, 15'), Иван Ордец, Джорди Осей-Туту (Кристиан Гамбоа, 75'), Мануэль Риман Предупреждения: Патрик Остерхаге (28'), Пауль Еккель (50'), Пауль Еккель (61')

    «Унион» набрал 52 очка и вышел на 3-е место в Бундеслиге. «Бохум» с 27 баллами находится на 15-й строчке.

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