Источник: «Ман Сити» наложил запрет на продажу игроков в «Арсенал»

«Манчестер Сити» будет отклонять предложения «Арсенала» по игрокам основной команды, сообщает Football Insider.

Напомним, ранее из «Ман Сити» к «канонирам» перешли Габриэль Жезус и Александр Зинченко.

Как пишет источник, в манчестерском клубе удовлетворены проведенными сделками, но хотят пересмотреть трансферную политику после выступлений подопечных Микеля Артеты в этом сезоне.

В летнее трансферное окно «горожане» отклонят любые предложения лондонского клуба.

Календарь и таблица АПЛ

После 30 туров «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка, опережая на шесть баллов «Манчестер Сити», однако у горожан игра в запасе.