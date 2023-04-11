Источник: «Ман Сити» наложил запрет на продажу игроков в «Арсенал»

Александр Зинченко Фото: globallookpress.com
Напомним, ранее из «Ман Сити» к «канонирам» перешли Габриэль Жезус и Александр Зинченко.
Как пишет источник, в манчестерском клубе удовлетворены проведенными сделками, но хотят пересмотреть трансферную политику после выступлений подопечных Микеля Артеты в этом сезоне.
В летнее трансферное окно «горожане» отклонят любые предложения лондонского клуба.
После 30 туров «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка, опережая на шесть баллов «Манчестер Сити», однако у горожан игра в запасе.