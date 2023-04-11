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    Источник: «Ман Сити» наложил запрет на продажу игроков в «Арсенал»

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    «Манчестер Сити» будет отклонять предложения «Арсенала» по игрокам основной команды, сообщает Football Insider.

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    Напомним, ранее из «Ман Сити» к «канонирам» перешли Габриэль Жезус и Александр Зинченко.

    Как пишет источник, в манчестерском клубе удовлетворены проведенными сделками, но хотят пересмотреть трансферную политику после выступлений подопечных Микеля Артеты в этом сезоне.

    В летнее трансферное окно «горожане» отклонят любые предложения лондонского клуба.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 30 туров «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка, опережая на шесть баллов «Манчестер Сити», однако у горожан игра в запасе.

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