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    Аршавин: Захарян может стать большой звездой

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    Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал прокомментировал жесткую критику Владислава Радимова в адрес полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Так деградировать за год — это просто невозможно. Если он бросает играть из-за того, что не взяли в "Челси", то лучше вообще больше не играть», — сказал Радимов о Захаряне.

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    • «Так категорично я бы заявлять не стал. Понятно, что к Захаряну много внимания, но он все равно остается большим талантом.

    Возможно, сейчас не лучший отрезок в его карьере, но если он правильно будет относиться к футболу, то будет большой звездой», — приводит слова Аршавина Sport24.

    В текущем сезоне Захарян провел в чемпионате России 18 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.

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