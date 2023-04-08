Аршавин: Захарян может стать большой звездой

Бывший футболист «Зенита» и сборной Россиипрокомментировал прокомментировал жесткую критикув адрес полузащитника «Динамо»

«Так деградировать за год — это просто невозможно. Если он бросает играть из-за того, что не взяли в "Челси", то лучше вообще больше не играть», — сказал Радимов о Захаряне.

«Так категорично я бы заявлять не стал. Понятно, что к Захаряну много внимания, но он все равно остается большим талантом.

Возможно, сейчас не лучший отрезок в его карьере, но если он правильно будет относиться к футболу, то будет большой звездой», — приводит слова Аршавина Sport24.

В текущем сезоне Захарян провел в чемпионате России 18 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.