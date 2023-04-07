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    Аршавин: Не факт, что даже в нормальном состоянии сборная сыграла бы феерично против Ирана

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Ирана
    Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о недавних товарищеских матчах национальной команды.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    В конце марта сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) и одержала победу над Ираком (2:0).

    «Во-первых, в сборной сейчас все равно не все сильнейшие. Играют те, кто, как мы предполагаем, могут сыграть потом в официальных матчах. Плюс, естественно, когда ты не играешь в Европе и в соревновательных режимах, это тоже сказывается.

    Но даже если сборная была бы в нормальном состоянии, не факт, что она поехала бы в Иран и сыграла бы феерично.

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    • Пока ты не начнешь участвовать в соревновательном футболе, в официальных играх, ничего и не будет.

    Можно много говорить, но это не будет лакмусовой бумажкой. Будет только так казаться. Встретились мы, условно, с Голландией и победили 2:0. И что? Скажем, что у нас сумасшедший уровень футбола? Только когда будет футбол на очки и секунды, тогда мы и поймем, где наш футбол», — приводит слова Аршавина Sport24.

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