ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Ливерпуль»Победила дружба. Сезоны «Челси» и «Ливерпуля» подытожила унылая ничья
    Все новости спорта

    Кирьяков: Поражение от «Акрона» — имиджевый удар для «Динамо»

    Футбол Динамо Акрон Фонбет Кубок России Футбол России
    Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал поражение «Динамо» от тольяттинского «Акрона» (0:0, 1:4 в серии пенальти) в Кубке России.

    Сергей Кирьяков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Кирьяков

    «Динамо» прекратило участие в турнире после этого матча.

    «Команде такого уровня, как "Динамо", проигрывать дома не самому сильному клубу первого дивизиона, даже по пенальти негоже.

    "Динамо" не только проиграло и лишилось шансов выиграть Кубок в юбилейный год, это и имиджевый удар. Состояние наверняка сейчас не самое хорошее у футболистов "Динамо", болельщики тоже возмущены.

  • Смолов — журналисту: Тебе, что ли, обещал выиграть Кубок, клоун?
  • Читайте по теме

    • Команде нужно не раскисать и не думать о проблемах, искать виноватых, нужно собраться. Сможет ли главный тренер "Динамо" объединить коллектив, насколько он мотивирован это сделать, это уже другой вопрос», — приводит слова Кирьякова «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Реал» совершит камбэк?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • После победы в Казани «Авангард» качнет серию в свою пользу
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Армейцы» в ответке одолеют самарцев
  • ЦСКА — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нант — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры