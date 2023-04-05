Кирьяков: Поражение от «Акрона» — имиджевый удар для «Динамо»

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал поражениеот тольяттинского(0:0, 1:4 в серии пенальти) в Кубке России.

«Динамо» прекратило участие в турнире после этого матча.

«Команде такого уровня, как "Динамо", проигрывать дома не самому сильному клубу первого дивизиона, даже по пенальти негоже.

"Динамо" не только проиграло и лишилось шансов выиграть Кубок в юбилейный год, это и имиджевый удар. Состояние наверняка сейчас не самое хорошее у футболистов "Динамо", болельщики тоже возмущены.

Команде нужно не раскисать и не думать о проблемах, искать виноватых, нужно собраться. Сможет ли главный тренер "Динамо" объединить коллектив, насколько он мотивирован это сделать, это уже другой вопрос», — приводит слова Кирьякова «Матч ТВ».