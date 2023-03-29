Тюкавин: В Иране было неуютно, мы три дня провели без интернета

Нападающий московскогои сборной Россиивысказался о поездке в Иран на товарищеский поединок.

«Если честно, все время, что провели там, мне было как-то не по себе. Неуютно. Погода странная — постоянно туман. Плюс интернет практически не работал.

Я сидел на мобильном, потому что с местного вайфая ничего не грузилось. Но с мобильным тоже были проблемы — чтобы зайти в условный телеграм, нужно было скачать определенный VPN. По факту, мы три дня провели без интернета», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Напомним, что товарищеский поединок между сборными Ирана и России завершился со счетом 1:1.