Романцев о Промесе: По игре и характеру голландец — настоящий спартаковец

Известный российский тренероценил игру полузащитника

«Тихонов выступал не совсем на той позиции, где сейчас Абаскаль использует Промеса. Андрей больше тяготел к игре в средней линии, отходя назад и помогая обороне. Хотя и про атаку не забывал.

А голландца тянет на переднюю линию. Потому я воспринимаю его как форварда, который может атаковать и на острие, и подключаясь из глубины. В те времена у меня был выбор из таких умельцев, как Цымбаларь, Титов, Аленичев, Булатов, Робсон, Безродный, тот же Тихонов.

Однако место в составе Промесу все равно нашлось бы. Но не за счет Андрея. А потому, что по игре и характеру голландец — настоящий спартаковец, что тогда было главным», — сказал Романцев СЭ.

В нынешнем сезоне Промес провел 19 матчей за «Спартак», забил 16 голов и сделал 6 голевых передач.