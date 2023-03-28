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    Романцев о Промесе: По игре и характеру голландец — настоящий спартаковец

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    Известный российский тренер Олег Романцев оценил игру полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Тихонов выступал не совсем на той позиции, где сейчас Абаскаль использует Промеса. Андрей больше тяготел к игре в средней линии, отходя назад и помогая обороне. Хотя и про атаку не забывал.

    А голландца тянет на переднюю линию. Потому я воспринимаю его как форварда, который может атаковать и на острие, и подключаясь из глубины. В те времена у меня был выбор из таких умельцев, как Цымбаларь, Титов, Аленичев, Булатов, Робсон, Безродный, тот же Тихонов.

    Однако место в составе Промесу все равно нашлось бы. Но не за счет Андрея. А потому, что по игре и характеру голландец — настоящий спартаковец, что тогда было главным», — сказал Романцев СЭ.

    В нынешнем сезоне Промес провел 19 матчей за «Спартак», забил 16 голов и сделал 6 голевых передач.

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