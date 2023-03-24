Самедов назвал лучшего игрока сборной России в матче с Ираном

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал ничью в товарищеском матче с(1:1).

Игра состоялась на стадионе в Тегеране. В первом тайме у россиян отличился Антон Миранчук, реализовавший пенальти. Иранцы отыгрались после перерыва благодаря голу Тареми, который тоже точно пробил с пенальти.

«Иран — участник чемпионата мира, команда, наверное, выше классом тех, с кем играли до этого. Но получилось в гостях сыграть 1:1, смешанные чувства.

Мне кажется, что Иран был предпочтительнее, поострее, поэтому такие смешанные чувства. Хотя, с другой стороны, экспериментальный состав, ребята только собрались, было непросто. Сложно делать какие-то выводы, все-таки товарищеская игра.

Но требовать какой-то целостной игры тяжело, мало времени у тренерского штаба.

Я бы выделил во вчерашней игре Зиньковского. Мне показалось, что он был лучшим на поле среди россиян. Хотел обострить, брал на себя, заработал пенальти», — приводит слова Самедова ТАСС.

Напомним, 26 марта сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Ираком. Начало матча — в 18:00 мск