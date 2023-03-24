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    «Потерял два часа жизни». Ловчев жестко раскритиковал игру сборной России против Ирана

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    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал убожеством игру сборной России в товарищеском матче с Ираном (1:1).

    Евгений Ловчев
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    Евгений Ловчев

    «Это не может понравиться. Это убожество. Я потерял два часа жизни. Начиналось все за здравие. Особенно с левой стороны, Зиньковский вроде бы проскакивал. Но с каждой минутой все было хуже и хуже.

    Это издевательство над футболом. Это нельзя оправдывать. Надо говорить людям, которые одеваю майку сборной страны, что нельзя одевать майку, чтобы вот так играть.

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    • Все эти ребята лучшие в своих клубах. Но то, что я видел — это невыносимо смотреть. Потому что это сборная большой великой страны. Хуже, чем последние три игры нашей сборной, я не видел.

    Иран пытался играть хоть в какой-то футбол, но они усыпили его. И сделали безразличным к результату», — приводит слова Ловчева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, 26 марта сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Ираком. Начало матча — в 18:00 мск.

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