«Потерял два часа жизни». Ловчев жестко раскритиковал игру сборной России против Ирана

Бывший футболист «Спартака»назвал убожеством игру сборнойв товарищеском матче с(1:1).

«Это не может понравиться. Это убожество. Я потерял два часа жизни. Начиналось все за здравие. Особенно с левой стороны, Зиньковский вроде бы проскакивал. Но с каждой минутой все было хуже и хуже.

Это издевательство над футболом. Это нельзя оправдывать. Надо говорить людям, которые одеваю майку сборной страны, что нельзя одевать майку, чтобы вот так играть.

Все эти ребята лучшие в своих клубах. Но то, что я видел — это невыносимо смотреть. Потому что это сборная большой великой страны. Хуже, чем последние три игры нашей сборной, я не видел.

Иран пытался играть хоть в какой-то футбол, но они усыпили его. И сделали безразличным к результату», — приводит слова Ловчева «Спорт-Экспресс».

Напомним, 26 марта сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Ираком. Начало матча — в 18:00 мск.