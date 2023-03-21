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    «Марсель» сокращает отставание от ПСЖ до семи очков

    Лига 1: Итоги 28-го тура

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    Фрагмент матча ПСЖ — «Ренн»
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    Фрагмент матча ПСЖ — «Ренн»
    «Пари Сен-Жермен» потерпел поражение в рамках 28 тура французской Лиги 1. Осечкой лидера воспользовались все клубы из первой пятёрки. До окончания чемпионата остаётся 10 туров. Кульминация сезона уже скоро.

    Изменения в турнирной таблице

    Кардинальных перестановок в чемпионате не было, за исключением пары команд. «Монпелье» (11 место) обошёл «Тулузу» (12 место) и «Клермон» (13 место).

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    Второе изменение коснулось зоны вылета. «Труа» (18 место) сыграл вничью и обошёл в таблице «Аяччо» (19 место). Тандем претендует на вылет из Лиги 1.

    Возродить интригу?

    «Пари Сен-Жермену» видимо надоело играть в одиночестве. ПСЖ стремится к очередному своему золотому титулу. Чтобы хоть как-то возродить интригу, проявить снова интерес зрителя к культуре.

    В 28 туре ПСЖ потерпел сенсационное поражение от «Ренна» (0:2), пропустив в концовке первого-начале второго таймов. Чемпионам забили Карл Экамби и Арно Муинга. У ПСЖ так и остались 66 очков в таблице.

    Алексис Санчес, игрок «Марселя»
    globallookpress.com

    Вернуться в чемпионскую гонку мечтает «Марсель». В рамках 28 тура «олимпийцы» на выезде переиграли «Реймс», кстати для «марсельцев» победа получилась волевой (2:1). На 16-й и 29-й минутах голы забил Алексис Санчес. В таком случае «Марсель» набрал 59 баллов.

    На третьем месте Лиги 1 расположился «Ланс». У «кроваво-золотых» всего 57 очков. В последнем матче французы нанесли крупное поражение «Анже» (3:0).

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    У «Монако» на данный момент четвёртое место и 54 пункта. «Монегаски»продемонстрировали результативную игру с «Аяччо» (2:0).

  • ПСЖ «новый-старый» чемпион Франции?
  • Лига 1: Итоги 27-го тура
  • 13/03/2023

    • В составе победителей голами отметились Виссам Йеддер и Крепин Диатта. «Монако» отстаёт от «Ланса» на три пункта, но опережает «Ренн» на четыре пункта.

    Тур № 29

    В Лиге 1 сейчас перерыв. Возобновятся чемпионат Франции в последний день марта. Программу 29 тура откроют «Марсель» и «Монпелье». Встреча запланирована 31 марта.

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    Будет битва команд уровня топ, то есть в субботу, 1 апреля «Ренн» примет «Ланс». А «Монако» 2 апреля примет на свое й арене «Страсбург».

    Все прогнозы на Лигу 1

    Завершит игровой день сражение чемпиона ПСЖ против мощного «Лиона». Матчи Лиги 1 пройдут с 31 марта по 2 апреля.

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