«Марсель» сокращает отставание от ПСЖ до семи очков

«Пари Сен-Жермен» потерпел поражение в рамках 28 тура французской Лиги 1. Осечкой лидера воспользовались все клубы из первой пятёрки. До окончания чемпионата остаётся 10 туров. Кульминация сезона уже скоро.

Изменения в турнирной таблице

Кардинальных перестановок в чемпионате не было, за исключением пары команд. «Монпелье» (11 место) обошёл «Тулузу» (12 место) и «Клермон» (13 место).

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Второе изменение коснулось зоны вылета. «Труа» (18 место) сыграл вничью и обошёл в таблице «Аяччо» (19 место). Тандем претендует на вылет из Лиги 1.

Возродить интригу?

«Пари Сен-Жермену» видимо надоело играть в одиночестве. ПСЖ стремится к очередному своему золотому титулу. Чтобы хоть как-то возродить интригу, проявить снова интерес зрителя к культуре.

В 28 туре ПСЖ потерпел сенсационное поражение от «Ренна» (0:2), пропустив в концовке первого-начале второго таймов. Чемпионам забили Карл Экамби и Арно Муинга. У ПСЖ так и остались 66 очков в таблице.

Алексис Санчес, игрок «Марселя» globallookpress.com

Вернуться в чемпионскую гонку мечтает «Марсель». В рамках 28 тура «олимпийцы» на выезде переиграли «Реймс», кстати для «марсельцев» победа получилась волевой (2:1). На 16-й и 29-й минутах голы забил Алексис Санчес. В таком случае «Марсель» набрал 59 баллов.

На третьем месте Лиги 1 расположился «Ланс». У «кроваво-золотых» всего 57 очков. В последнем матче французы нанесли крупное поражение «Анже» (3:0).

Зацепиться за еврокубки

У «Монако» на данный момент четвёртое место и 54 пункта. «Монегаски»продемонстрировали результативную игру с «Аяччо» (2:0).

В составе победителей голами отметились Виссам Йеддер и Крепин Диатта. «Монако» отстаёт от «Ланса» на три пункта, но опережает «Ренн» на четыре пункта.

Тур № 29

В Лиге 1 сейчас перерыв. Возобновятся чемпионат Франции в последний день марта. Программу 29 тура откроют «Марсель» и «Монпелье». Встреча запланирована 31 марта.

Будет битва команд уровня топ, то есть в субботу, 1 апреля «Ренн» примет «Ланс». А «Монако» 2 апреля примет на свое й арене «Страсбург».

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Завершит игровой день сражение чемпиона ПСЖ против мощного «Лиона». Матчи Лиги 1 пройдут с 31 марта по 2 апреля.