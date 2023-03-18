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    «Челси» потерял победу над «Эвертоном»

    «Челси» — «Эвертон»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Матч 28-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Эвертоном» завершился вничью 2:2.

    «Челси» — «Эвертон»
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    «Челси» — «Эвертон»

    В составе лондонской команды точными ударами отметились Жоау Феликс и Кай Хаверц. За ливерпульский коллектив забили Абдулайе Дукуре и Эллис Симмс.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Эвертон 2:2
    Голы: 1:0 Жоау Фелиш (52'), 1:1 Абдулайе Дукуре (69'), 2:1 Кай Хаверц (пенальти) (76'), 2:2 Эллис Реко Симмс (89') Челси: Кепа Аррисабалага, Весли Фофана (Трево Чалоба, 87'), Калиду Кулибали, Бенуа Бадьяшиль, Рис Джеймс, Enzo Fernandez, Матео Ковачич (Рубен Лофтус-Чик, 81'), Бен Чилвел, Кристиан Пулишич (Конор Галлахер, 62'), Кай Хаверц, Жоау Фелиш (Карни Чуквуэмека, 86') Эвертон: Демарай Грей, Дуайт Макнил, Амаду Онана, Идрисса Гейе (Эллис Реко Симмс, 79'), Абдулайе Дукуре, Алекс Айуоби, Бен Годфри, Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Шеймус Коулман (Виталий Миколенко, 84'), Джордан Пикфорд Предупреждения: Идрисса Гейе (29'), Дуайт Макнил (45 + 1'), Калиду Кулибали (57'), Рис Джеймс (74')

    После этой игры «Челси» имеет в своем активе 38 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. У «Эвертона» 26 пунктов и пятнадцатая строчка.

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