Габулов высказался о возможном участии сборной России на турнире в Азии

Экс-вратарьпрокомментировал новость о возможном участии сборной России на турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии.

«Очень хорошо, что у сборной России появилась возможность принять участие на турнире в Азии, пускай даже в товарищеском. Потому что долгий простой и неучастие в контрольных официальных матчах негативно сказывается на развитии в первую очередь футболистов сборной России.

Регулярное соперничество на внутренней арене не может быть должным тонусом для футболистов, поэтому участие в международных матчах, пускай даже товарищеских, всегда воспринимается очень положительно и позитивно.

У болельщиков появится возможность наблюдать, переживать и болеть за свою главную команду страны. А у футболистов будет ответственность перед болельщиками и страной — это хороший стимул победить в этом соревновании.

Другой задачи быть и не должно в текущих геополитических и футбольных условиях, в которых находится Россия», — сказал Габулов Чемпионату.

Напомним, что в 2022 году сборную России отстранили от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.