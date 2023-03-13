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    Габулов высказался о возможном участии сборной России на турнире в Азии

    Футбол Сборная России Футбол России Кубок Азии
    Экс-вратарь «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал новость о возможном участии сборной России на турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии.

    Владимир Габулов
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    Владимир Габулов

    «Очень хорошо, что у сборной России появилась возможность принять участие на турнире в Азии, пускай даже в товарищеском. Потому что долгий простой и неучастие в контрольных официальных матчах негативно сказывается на развитии в первую очередь футболистов сборной России.

    Регулярное соперничество на внутренней арене не может быть должным тонусом для футболистов, поэтому участие в международных матчах, пускай даже товарищеских, всегда воспринимается очень положительно и позитивно.

    У болельщиков появится возможность наблюдать, переживать и болеть за свою главную команду страны. А у футболистов будет ответственность перед болельщиками и страной — это хороший стимул победить в этом соревновании.

    Другой задачи быть и не должно в текущих геополитических и футбольных условиях, в которых находится Россия», — сказал Габулов Чемпионату.

    Напомним, что в 2022 году сборную России отстранили от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

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