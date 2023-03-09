Главный тренер «Ахмата»: Не думали о приглашении Дзюбы в команду

Главный тренерответил на вопрос о том, почему клуб не стал подписывать контракт с нападающим

«Дзюба — большой футболист. Но его кандидатуру мы не рассматривали. Во-первых, понимали уровень зарплатной ведомости клуба. Вo-вторых, у нас есть молодой Агаларов, опытный Ильин, Конате в самом cоку.

Считаю, добротная группа атаки. Все были в хорошей форме. Жаль, что Мохамед пока не в строю. Но в целом эта позиция в "Ахмате" укомплектована. Три разноплановых нападающих, которые готовы конкурировать между собой.

Так что мы не думали о приглашении Артема. Просто наблюдали за его судьбой — не более того. Дзюба — молодец, забил три мяча "Ростову". Добавил нам головной боли. Что ж, будем думать, как лишить его свободного пространства», — сказал Ташуев СЭ.

8 февраля Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». Форвард провел один матч за железнодорожников в РПЛ против «Ростова», в котором отметился тремя забитыми голами.