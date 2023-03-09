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    Анри: Беллингем хочет играть за «Ливерпуль»

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    Бывший нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри высказался о будущем полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

    Тьерри Анри
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    Тьерри Анри

    «Джуд хочет играть за "Ливерпуль". Об этом уже все знают», — сказал Анри, слова которого приводит CBS Sports.

    Ранее сообщалось, что одним из главных претендентов на 19-летнего футболиста по-прежнему остается мадридский «Реал». Представители «Королевского клуба» в начале марта провели переговоры с отцом игрока.

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    • По данным авторитетных СМИ, «Боруссия» потребует за Беллингема больше 100 миллионов евро.

    В текущем сезоне Беллингем провел в чемпионате Германии 22 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

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