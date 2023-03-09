Анри: Беллингем хочет играть за «Ливерпуль»

Бывший нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала»высказался о будущем полузащитника дортмундской «Боруссии»

«Джуд хочет играть за "Ливерпуль". Об этом уже все знают», — сказал Анри, слова которого приводит CBS Sports.

Ранее сообщалось, что одним из главных претендентов на 19-летнего футболиста по-прежнему остается мадридский «Реал». Представители «Королевского клуба» в начале марта провели переговоры с отцом игрока.

По данным авторитетных СМИ, «Боруссия» потребует за Беллингема больше 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Беллингем провел в чемпионате Германии 22 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.