«Арсенал» определился с основными трансферными целями на лето

Лондонскийпостарается приобрести как минимум двух топ-игроков во время летнего трансферного окна.

По данным The Sun Sport, «Арсенал» надеется выкупить у «Наполи» нападающего Виктора Осимхена.

Нигериец забил 19 мячей в текущем чемпионате Италии и занимает первое место в списке бомбардиров.

Ранее появилась информация, что «Наполи» потребует за Осимхена 120-130 миллионов евро.

Еще одной трансферной целью «Арсенала» стал полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс. Лондонский клуб оценивает своего капитана в 100 миллионов евро.

«Арсенал» занимает первое место в таблице АПЛ после 26 туров.

Напомним, сообщалось, что «Арсенал» планирует выкупить у дортмундской «Боруссии» полузащитника Юлиана Брандта.