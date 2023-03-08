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    «Арсенал» определился с основными трансферными целями на лето

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    Лондонский «Арсенал» постарается приобрести как минимум двух топ-игроков во время летнего трансферного окна.

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    По данным The Sun Sport, «Арсенал» надеется выкупить у «Наполи» нападающего Виктора Осимхена.

    Нигериец забил 19 мячей в текущем чемпионате Италии и занимает первое место в списке бомбардиров.

    Ранее появилась информация, что «Наполи» потребует за Осимхена 120-130 миллионов евро.

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    • Еще одной трансферной целью «Арсенала» стал полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс. Лондонский клуб оценивает своего капитана в 100 миллионов евро.

    «Арсенал» занимает первое место в таблице АПЛ после 26 туров.

    Напомним, сообщалось, что «Арсенал» планирует выкупить у дортмундской «Боруссии» полузащитника Юлиана Брандта.

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