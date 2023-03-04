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    «Спартак» и «Урал» разошлись миром

    «Спартак» — «Урал»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в матче 18-го тура российской Премьер-лиги.

    Руслан Литвинов
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    Руслан Литвинов

    Первый гол был забит гостями на 29-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота московской команды. В составе «Урала» реализовал одиннадцатиметровый удар полузащитник Рай Влут.

    В самом конце первого тайма «Спартаку» удалось сравнять счет. Полузащитник хозяев Руслан Литвинов забил гол с передачи Данилы Пруцева.

    Во втором тайме гости снова вышли вперед благодаря голу нападающего Эрика Бикфалви — 2:1 в пользу «Урала».

    На 75-й минуте встречи «красно-белые» второй раз в этом матче сравняли счет. Дубль в этом матче оформил Руслан Литвинов.

    Футбол. Российская Премьер-лига.
    «Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:2.
    Голы: Влут — 2 (пен.), 29' — 0:1. Литвинов — 2 (Пруцев), 45+4' — 1:1. Бикфалви — 4, 64' — 1:2. Литвинов — 3 (Мартинс Перейра), 75' — 2:2«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Чернов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Николсон«Урал»: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Егорычев, Сингатулин, Бикфалви, Каштанов, Влут, РанджелковичПредупреждения: Влут (19'), Дуарте (28'), Маслов (57'), Гогличидзе (67'), Пруцев (90+5')

    После этого матча «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 37-ю очками в активе. «Урал» располагается на 10-й позиции (22).

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