Тен Хаг: «МЮ» показал характер в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Сильное выступление. Очень важно то, что команда продемонстрировала свой менталитет. Мы показали, что у нас есть характер, чтобы справляться с трудными ситуациями. Дело не в 11 игроках, а во всех — скамейка тоже может оказать влияние.

Футболисты верят в победу в каждой игре, и это им удалось в очередной раз. Я доволен этим процессом. Эта команда не показывает паники и может изменить динамику игры», — цитирует Тен Хага BBC Sport.

В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фулхэмом». Матч состоится 18 марта.