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    Тен Хаг: «МЮ» показал характер в матче с «Вест Хэмом»

    Футбол Футбол Англии Кубок Англии Манчестер Юнайтед Вест Хэм
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Сильное выступление. Очень важно то, что команда продемонстрировала свой менталитет. Мы показали, что у нас есть характер, чтобы справляться с трудными ситуациями. Дело не в 11 игроках, а во всех — скамейка тоже может оказать влияние.

    Футболисты верят в победу в каждой игре, и это им удалось в очередной раз. Я доволен этим процессом. Эта команда не показывает паники и может изменить динамику игры», — цитирует Тен Хага BBC Sport.

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