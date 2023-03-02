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    Анчелотти: Футболисты «Реала» с нетерпением ждут эль класико

    Футбол Футбол Испании Кубок Испании Реал Мадрид Барселона
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Кубка Испании с «Барселоной».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Это будет увлекательный матч, болельщикам точно понравится. Но играть нам нужно не 90, а все 180 минут, чтобы пробиться в финал.

    Чтобы выдержать такой матч, нужно мужество. Как всегда, мы с нетерпением ждем эль класико, но до трофея еще далеко.

    Поражение в Суперкубке? "Реалу" не хватило целеустремленности и решительности. Мы допустили ошибки, которые теперь не повторятся», — цитирует Анчелотти Marca.

    Матч «Реал» — «Барселна» пройдет сегодня, 2 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23:00 мск. С прогнозами на данную встречу можно ознакомиться здесь и тут.

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