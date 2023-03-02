Анчелотти: Футболисты «Реала» с нетерпением ждут эль класико

Главный тренер «Реала»поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Кубка Испании с «Барселоной».

«Это будет увлекательный матч, болельщикам точно понравится. Но играть нам нужно не 90, а все 180 минут, чтобы пробиться в финал.

Чтобы выдержать такой матч, нужно мужество. Как всегда, мы с нетерпением ждем эль класико, но до трофея еще далеко.

Поражение в Суперкубке? "Реалу" не хватило целеустремленности и решительности. Мы допустили ошибки, которые теперь не повторятся», — цитирует Анчелотти Marca.

Матч «Реал» — «Барселна» пройдет сегодня, 2 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23:00 мск. С прогнозами на данную встречу можно ознакомиться здесь и тут.