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    Игнатьев: «Динамо» выглядит фаворитом в игре с «Крыльями»

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    Известный тренер Борис Игнатьев поделился ожиданиями от ответного матча между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» в четвертьфинале Кубка России.

    Борис Игнатьев
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    Борис Игнатьев

    «На своем наполненном стадионе "Динамо" должно выиграть, хоть матч будет непростой.

    "Крылья Советов" показывают очень содержательную игру, видно, что команда тренерская, Осинькин проделал серьезную работу, поставил комбинационную игру.

    "Динамо" тоже играет в хороший футбол и дома выглядит фаворитом, тем более 2:1 в первом матче не является приговором», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

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    • Матч «Динамо» — «Крылья Советов» пройдет 1 марта, начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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