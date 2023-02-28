Черданцев: Дзюба мог сыграть против «Зенита» за «Волгу»

Нападающийдо подписания контракта с «Локомотивом» договорился об участии за ульяновскуюв матче 1/4 финала Кубка России против

Об этом рассказал известный комментатор Георгий Черданцев.

«Мне рассказали удивительную историю. До последнего момента был вариант, что Дзюба мог сыграть за "Волгу" против "Зенита" [в Кубке России]. Если бы он не подписал контракт с "Локомотивом", у него, насколько я знаю, была договоренность с Ульяновском, что, вполне возможно, они заключат с ним контракт, короткий, на один матч, чтобы Артем вышел и сыграл против "Зенита".

Насколько я знаю, Артем был не против такого варианта, но он подписал соглашение с "Локомотивом", и о "Волге" речи не могло идти», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Напомним, контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца текущего сезона.