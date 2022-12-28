Булыкин допустил уход легионеров «Локомотива» после трансфера Пиняева и Глушенкова

Бывший нападающийпрокомментировал трансферы полузащитниковизв московский клуб.

«Рад, что доверяют российской молодежи. Пиняев и Глушенков — это хорошие футболисты, которые могут стать лидерами "Локомотива" и помочь клубу выйти из плачевной ситуации.

Помню, что в "Аяксе" выпускали 17-летных пацанов, чтобы они спасли матч в Лиге чемпионов, поэтому считаю, что Пиняев и Глушенков смогут сильно помочь "Локомотиву" в нынешнем сезоне.

А еще после этих трансферов из клуба может уйти кто-то из легионеров, если ставка будет делаться на российскую молодежь», — сказал Булыкин «Спорт-Экспрессу».

28 декабря 18-летний Пиняев и 23-летний Глушенков подписали с «Локомотивом» четырехлетние контракты.