«Локомотив» объявил о переходе Пиняева и Глушенкова из «Крыльев Советов»

Пиняев подписал контракт на 4 года, он будет выступать под 19-м номером.

В этом сезоне у Сергея 15 матчей за самарский клуб, 4 гола и 3 голевые передачи. Всего на профессиональном уровне Пиняев отыграл 76 встреч, стал автором 10 голов и сделал 13 ассистов.

Футболист является игроком молодёжной (U-19) и национальной сборных России.

За молодёжку 18-летний Пиняев провёл 9 игр и забил 3 мяча, а за главную сборную дебютировал 17 ноября в товарищеском матче с Таджикистаном, став самым молодым игроком национальной команды в истории.

Соглашение с Глушенковым рассчитано на четыре года, у него будет 15-й номер.

В этом сезоне у Максима 21 матч за самарский клуб, 6 голов и 6 голевых передач. Всего на профессиональном уровне футболист провёл 158 встреч, стал автором 53 голов и сделал 20 ассистов.

Глушенков — игрок национальной сборной России. За главную сборную Максим дебютировал 24 сентября в товарищеском матче против Киргизии.