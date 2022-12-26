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    Глава ОКР призвал РФС не торопиться с переходом из УЕФА в Азию

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    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков посоветовал Российскому футбольному союзу (РФС) не торопиться с принятием решения о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

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    Исполком РФС 23 декабря отложил принятие решения о переходе в АФК. Президент РФС Александр Дюков сообщил, что окончательное решение примут 27 декабря, а до 31‑го числа у РФС есть время подать документы на вступление, чтобы сборная России успела принять участие в квалификации чемпионата мира 2026 года.

    «Идет большая дискуссия на данную тему (перехода российского спорта в Азию). Вопрос очень острый и важный. Существует несколько подходов, и каждый из них имеет право обсуждаться как минимум.

    То, что нет единства в рядах сторонников того или иного подхода, говорит о том, что важно осознавать серьезность вопроса для будущего развития национальных спортивных федераций.

    С моей точки зрения, сейчас важнее всего сконцентрироваться на попытке возвращения к соревнованиям, спортивному календарю.

    Нужно обсуждать, но не делать серьезных шагов по одной простой причине: Олимпийский саммит в своей декларации сообщил о том, что Азиатский олимпийский совет в своем регионе не видит причин для дальнейшего отстранения российских спортсменов.

    Думаю, следует дождаться следующих шагов Олимпийского совета, который должен провести консультации с членами МОК, с национальными олимпийскими комитетами, международными федерациями.

    Сейчас главное — это не юридический переход из одной юрисдикции в другую, а возвращение спортсменов на международную арену. Вот наша цель.

    Что касается олимпийских квалификаций, то МОК, обладая правами на них, может ее в том или ином виде изменить», — сказал Поздняков «Матч ТВ».

    На текущий момент УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) не допускают российские сборные и клубы до участия в международных турнирах из‑за ситуации в Украине.

    Ранее появилась информация, что ФИФА не станет препятствовать участию России в отборе на ЧМ‑2026 при переходе в АФК.

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