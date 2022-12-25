Нигматуллин: Привлечение Бердыева в «Сочи» — попытка вернуться к успехам Федотова

Бывший голкипер сборной Россиивысказал мнение о назначениина пост главного тренера

«Имя Бердыева в российском футболе очень громкое. Но о нём немножечко подзабыли, потому что он выпал из поля зрения.

В командах, в которых он был, ему совсем не удалось достигнуть нужного результата. В Казахстане и Иране он остался без титулов. Это были крайне экзотические варианты.

Курбан Бекиевич явно тот человек, который может дать результат. В этом году "Сочи" выглядит уже не так грозно, как в прошлом.

Привлечение Бердыева в клуб — очевидный порыв вернуться к успехам Федотова!» — сказал Нигматуллин «Чемпионату».