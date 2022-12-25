ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен ХагШесть вопросов для «МЮ»: Замена Роналду, судьба Магуайра и Санчо, напарник Каземиро
  • 20:16
    • «Краснодар» ведет переговоры по трансферу игрока «Карабаха» Борхеса
  • 12:35
    • Сычевой продолжит карьеру в «Крылья Советов»
  • 17:24
    • Сеюнджю может продолжить карьеру в «Атлетико»
  • 15:42
    • Тюрам может продолжить карьеру в «Интере»
  • 15:31
    • Карраско попросил руководство «Атлетико» о переходе в другой клуб
    Все новости спорта

    Нигматуллин: Привлечение Бердыева в «Сочи» — попытка вернуться к успехам Федотова

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Сочи РПЛ Футбол России
    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

    Курбан Бердыев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Курбан Бердыев

    «Имя Бердыева в российском футболе очень громкое. Но о нём немножечко подзабыли, потому что он выпал из поля зрения.

    В командах, в которых он был, ему совсем не удалось достигнуть нужного результата. В Казахстане и Иране он остался без титулов. Это были крайне экзотические варианты.

    Курбан Бекиевич явно тот человек, который может дать результат. В этом году "Сочи" выглядит уже не так грозно, как в прошлом.

    Привлечение Бердыева в клуб — очевидный порыв вернуться к успехам Федотова!» — сказал Нигматуллин «Чемпионату».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» начнет без увертюр
  • «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Канониры» уверенно продолжат свое победное шествие
  • «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • Оступится ли «Тоттенхэм» на «Брентфорде»?
  • «Брентфорд» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Брентфорд — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Чехия — Канада
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  3.42
  • Прогноз на матч Халл Сити — Блэкпул
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры