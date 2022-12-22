Баженов выразил разочарование из-за того, что России не дали шанса побороться за ЧМ

Бывший футболистответил на вопрос о разочаровании на ЧМ в Катаре.

«Что меня разочаровало на ЧМ? Разочаровало, что сборной России не дали шанса побороться за выход на чемпионат мира.

Что касается самого ЧМ-2022, не скажу, что меня что-то разочаровало. Были удивительные результаты, но чтобы разочароваться — такого не было.

Если так подумать, то нужно было, чтобы Аргентина проиграла — в таком случае у меня было бы разочарование», — сказал Баженов Чемпионату.

Напомним, что сборная Аргентины обыграла Францию в финале ЧМ (3:3, 4:2 по пен.) и выиграла Кубок мира.