Гаджиев заявил, что хотел бы продолжения ЧМ на неопределенный срок

Заслуженный тренер Россиивыразил желание продолжать чемпионат мира в Катаре.

«Я был бы согласен, чтобы чемпионат мира продолжался ещё неопределённое количество времени.

Как говорил Высоцкий: "От этого никогда не устают". Я тоже от футбола никогда не устаю.

50 лет в профессиональном футболе — я с 1972 года тренер. Это уже образ жизни. Роналду с чемпионата мира поехал на базу "Реала" и там тренируется.

Ему можно задать вопрос: устал ли он футбола? Я не устаю от футбола», — сказал Гаджиев Чемпионату.

В финальном матче чемпионата мира сборная Аргентины победила Францию (3:3, 4:2 по пен.) и подняла над головой Кубок мира.