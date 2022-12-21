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    Гаджиев заявил, что хотел бы продолжения ЧМ на неопределенный срок

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    Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев выразил желание продолжать чемпионат мира в Катаре.

    Гаджи Гаджиев
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    Гаджи Гаджиев

    «Я был бы согласен, чтобы чемпионат мира продолжался ещё неопределённое количество времени.

    Как говорил Высоцкий: "От этого никогда не устают". Я тоже от футбола никогда не устаю.

    50 лет в профессиональном футболе — я с 1972 года тренер. Это уже образ жизни. Роналду с чемпионата мира поехал на базу "Реала" и там тренируется.

    Ему можно задать вопрос: устал ли он футбола? Я не устаю от футбола», — сказал Гаджиев Чемпионату.

    В финальном матче чемпионата мира сборная Аргентины победила Францию (3:3, 4:2 по пен.) и подняла над головой Кубок мира.

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