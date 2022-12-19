Чемпионат мира в Катаре — в тройке самых посещаемых в истории

Матчи завершившегося чемпионата мира в Катаре посетили 3 млн 404 тыс. 252 болельщика.

По данным Международной федерации футбола (ФИФА), среднее количество зрителей на матчах турнира составило 53 191 человек.

Чемпионат мира в Катаре по посещаемости превосходят только мировые первенства 1994 и 2014 годов в США и Бразилии — их посетили 3 млн 568 тыс. 567 и 3 млн 441 тыс. 450 человек соответственно. В пятерку лучших по этому показателю также входят чемпионат мира — 2006 в Германии (3 млн 367 тыс.) и чемпионат мира — 2010 в ЮАР (3 млн 167 тыс. 984).

Напомним, в финале ЧМ‑2022 сборная Аргентины победила Францию. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В дополнительные 30 минут сборные забили по мячу, а в серии пенальти аргентинские футболисты оказались точнее — 4:2.