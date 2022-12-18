Сегодня в 16:35 Аргентина — Франция: Жиру, Мбаппе и Месси в стартовых составах команд Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Аргентины Сборные Аргентины и Франции назвали стартовые составы на матч финала чемпионата мира в Катаре, которые состоится 18 декабря 18:00 по мск. ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей Состав Аргентины: Мартинес Эм., Мартинес Л., Молина, Отаменди, Акунья, Ромеро, Фернандес, Мак Аллистер, Де Пауль, Месси, Альварес. Состав Франции: Льорис, Упамекано, Варан, Т. Эрнандес, Кунде, Чуамени, Рабьо, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.