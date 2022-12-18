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    Аргентина — Франция: Жиру, Мбаппе и Месси в стартовых составах команд

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    Сборные Аргентины и Франции назвали стартовые составы на матч финала чемпионата мира в Катаре, которые состоится 18 декабря 18:00 по мск.

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    Состав Аргентины:
    • Мартинес Эм., Мартинес Л., Молина, Отаменди, Акунья, Ромеро, Фернандес, Мак Аллистер, Де Пауль, Месси, Альварес.

    Состав Франции:
    • Льорис, Упамекано, Варан, Т. Эрнандес, Кунде, Чуамени, Рабьо, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.
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