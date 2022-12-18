Сегодня в 18:00 на стадионе «Лусаил Айконик» в городе Лусаил определится обладатель Кубка мира. В финальном матче встретятся сборные Аргентины и Франции. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Аргентина

Сборная Аргентины в шестой раз в своей истории примет участие в финальном матче чемпионата мира. «Бело-голубые» являются двукратными обладателями Кубка мира, став лучшей командой планеты в 1978 и 1986 годах. Последний раз аргентинцы играли в финале 8 лет назад на чемпионате мира в Бразилии. В решающем матче мундиаля 2014 года южноамериканцы уступили сборной Германии в дополнительное время со счетом 0:1.

На пути к финалу аргентинцы потерпели одно поражение. Это случилось в стартовой встрече со сборной Саудовской Аравии (1:2), которая заставила понервничать болельщиков «бело-голубых». Первое место в группе сборная Аргентины все же не упустила, обыграв в двух последующих матчах мексиканцев и поляков с одинаковым счетом 2:0.

В плей-офф подопечные Лионеля Скалони не без труда сначала обыграли Австралию (2:1), а затем в серии пенальти были удачливее футболистов из сборной Нидерландов (2:2; 4:3 по пенальти). Полуфинал с хорватами сложился для аргентинцев куда проще. К перерыву «бело-голубые» создали себе комфортное преимущество в два мяча, а во втором тайме забили еще один гол, зафиксировав крупную победу со счетом 3:0.

Франция

Сборная Франции — действующий чемпион мира. В 2018 году на турнире в России подопечные Дидье Дешама в решающем матче в «Лужниках» обыграли хорватов (4:2). Для «трехцветных» предстоящий финал станет вторым подряд и четвертым в истории национальной команды. Французы, как и сборная Аргентины, дважды выигрывали Кубок мира. В 1998 году на своем домашнем турнире сборная Франции впервые выиграла золото мундиаля, переиграв в финале бразильцев (3:0).

В групповом этапе на турнире в Катаре французы не испытали проблем и досрочно вышли в плей-офф. «Трехцветные» одержали победы над командами из Австралии (4:1) и Дании (2:1), а в заключительной встрече резервным составом уступили сборной Туниса (0:1).

В плей-офф французы поочередно выбили сборные Польши (3:1), Англии (2:1) и Марокко (2:0) и оформили путевку во второй подряд финал чемпионат мира. Самой напряженной получилась встреча четвертьфинальной стадии против англичан, в которой автором победного гола на 78-й минуте стал новоиспеченный рекордсмен по голам сборной Франции Оливье Жиру. На 84-й минуте форвард сборной Англии Харри Кейн не смог реализовать пенальти.

Личные встречи

Сборные Аргентины и Франции трижды пересекались между собой на чемпионатах мира. Впервые команды встретились на дебютном мундиале 1930 года в Уругвае. Во втором туре группового этапа аргентинцы одержали победу над своим соперником с минимальным счетом (1:0).

В 1978 году на домашнем турнире для аргентинцев команды встретились во второй раз. Снова групповая стадия и сборная Аргентинцы вновь была сильнее французов, обыграв «трехцветных» со счетом 2:1.

Четыре года назад на чемпионате мира в России сборная Аргентины стала первым соперником французов в плей-офф. На стадии 1/8 финала будущие чемпионы мира в результативном поединке переиграли южноамериканцев со счетом 4:3.

Прямая речь

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони:

— «Сборная Франции — это не только Мбаппе. В их составе есть много очень опасных футболистов. Килиан молод и по-прежнему способен развиваться как игрок. Я уже решил, как мы будем играть против Франции. Осталось провести еще одну тренировку. Наша идея состоит в том, что доставить сопернику проблемы, но самим страдать как можно меньше».

Главный тренер сборной Аргентины Дидье Дешам:

— «У меня нет особых переживаний или стресса перед финалом. Когда готовишься к подобным матчам, то нужно сохранять концентрацию, быть собранным. Понятно, что вокруг финального матча чемпионата мира есть некоторый контекст.

Наша задать — забрать титул. Знаю, что в Аргентине, а также многие люди во всем мире и, возможно, некоторые французы надеются, что Месси выиграет чемпионат мира. Но мы сделаем все возможное для достижения нашей цели».

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