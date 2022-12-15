Дешам — на втором месте по победам на чемпионатах мира

Сборная Франции в полуфинале ЧМ-2022 обыграла Марокко 2:0 и вышла в финал.

Для главного тренера французов Дидье Дешама это 14-я победа в 18 матчах на чемпионатах мира в качестве тренера. Также у него две ничьи и два поражения.

По количеству побед он вышел на второе место в истории, сравнявшись с Луисом Фелипе Сколари, который также одержал 14 побед со сборными Бразилии и Португалии, и выиграл с бразильцами ЧМ-2002.

Лидирует по победам на ЧМ среди тренеров немец Гельмут Шен (16 побед), который работал со сборной Германии в 1964 — 1978 годах и выиграл ЧМ-1974.