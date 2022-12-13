Колосков: России необходимо сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией, чтобы оценить свой реальный уровень

Почетный президент РФСпризнался, что хотел бы увидеть товарищеский матч между сборными

Сборная Саудовской Аравии обыграла на ЧМ-2022 Аргентину (2:1), но при этом все равно не смогла выйти из группы.

«Сборной России необходимо сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией, чтобы оценить свой реальный уровень.

Если РФС сможет договориться, это покажет их высокий профессионализм.

Все-таки пока соперники сборной России по товарищеским играм были не особо интересны зрителям. Да и Карпин выставлял вторые составы на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

Игра с Саудовской Аравией сможет вернуть интересен болельщиков к сборной России», — приводит слова Колоскова Sport24.

В конце сентября сборная России одержала победу над Киргизией (2:1), а в ноябре сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).