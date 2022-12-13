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    Колосков: России необходимо сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией, чтобы оценить свой реальный уровень

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Саудовской Аравии Товарищеские матчи РФС
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что хотел бы увидеть товарищеский матч между сборными России и Саудовской Аравии.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    Сборная Саудовской Аравии обыграла на ЧМ-2022 Аргентину (2:1), но при этом все равно не смогла выйти из группы.

    «Сборной России необходимо сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией, чтобы оценить свой реальный уровень.

    Если РФС сможет договориться, это покажет их высокий профессионализм.

    Все-таки пока соперники сборной России по товарищеским играм были не особо интересны зрителям. Да и Карпин выставлял вторые составы на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

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    • Игра с Саудовской Аравией сможет вернуть интересен болельщиков к сборной России», — приводит слова Колоскова Sport24.

    В конце сентября сборная России одержала победу над Киргизией (2:1), а в ноябре сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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