Ари о поражении Бразилии: Я начал нервничать только во время пенальти

Бразильский футболист с российским гражданскомпрокомментировал победу сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ с Бразилией (1:1, 4:2 по пен.).

«Я очень расстроен, потому что сборная Бразилии — одна из самых сильных команд в мире! Просто невероятно.

Я начал сильно нервничать и переживать только во время пенальти. Совсем не ожидал такого исхода.

Хорватия показала отличную игру. Это абсолютно заслуженная победа. Они хорошо оборонялись и контролировали игру.

Кроме того, у хорватов очень сильный вратарь. Бразильцы, конечно, тоже смотрелись здорово, но не смогли забить. Я очень удивлен этому», — сказал Ари Sport24.

Сборная Бразилии второй раз подряд на чемпионатах мира вылетает на стадии четвертьфинала.