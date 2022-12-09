Ари о поражении Бразилии: Я начал нервничать только во время пенальти

«Я очень расстроен, потому что сборная Бразилии — одна из самых сильных команд в мире! Просто невероятно.
Я начал сильно нервничать и переживать только во время пенальти. Совсем не ожидал такого исхода.
Хорватия показала отличную игру. Это абсолютно заслуженная победа. Они хорошо оборонялись и контролировали игру.
Кроме того, у хорватов очень сильный вратарь. Бразильцы, конечно, тоже смотрелись здорово, но не смогли забить. Я очень удивлен этому», — сказал Ари Sport24.
Сборная Бразилии второй раз подряд на чемпионатах мира вылетает на стадии четвертьфинала.