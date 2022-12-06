Кокорин о критике Заремы: Непонятно, в каком месте я перешел дорогу Зареме. Может, в Монако чем-то обидели, не позвали куда-то?

Нападающий «Ариса»отреагировал на критику Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца «Спартака»

Ранее Зарема назвала Кокорина одним из худших трансферов «Спартака».

«Я нормально реагирую на критику, но не от Заремы. Хотелось бы много интересного рассказать, но это не мое дело. В каком моменте я перешел ей дорогу, мне непонятно.

Она изначально была настроена не очень позитивно на мой трансфер и везде об этом говорила. Может она видела нас в Монако, и мы там чем-то ее обидели — не позвали куда-то или не поздоровались?

Потому что явно была какая-то обида. Хотя я с ней никогда не пересекался и никогда ее не видел. У меня только непонимание, из-за чего все это могло быть», — приводит слова Кокорина Sport24.