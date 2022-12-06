Кокорин о критике Заремы: Непонятно, в каком месте я перешел дорогу Зареме. Может, в Монако чем-то обидели, не позвали куда-то?

Александр Кокорин Фото: globallookpress.com
Ранее Зарема назвала Кокорина одним из худших трансферов «Спартака».
«Я нормально реагирую на критику, но не от Заремы. Хотелось бы много интересного рассказать, но это не мое дело. В каком моменте я перешел ей дорогу, мне непонятно.
Она изначально была настроена не очень позитивно на мой трансфер и везде об этом говорила. Может она видела нас в Монако, и мы там чем-то ее обидели — не позвали куда-то или не поздоровались?
Потому что явно была какая-то обида. Хотя я с ней никогда не пересекался и никогда ее не видел. У меня только непонимание, из-за чего все это могло быть», — приводит слова Кокорина Sport24.