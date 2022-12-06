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    Дани Алвес — второй по количеству матчей за сборную Бразилии

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    Сборная Бразилии в матче 1/8 финала плей-офф ЧМ-2022 обыграла Корею (4:1).

    Дани Алвес
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    Дани Алвес

    Защитник Дани Алвес вышел на поле на 63-й минуте. Для 39-летнего футболиста это 126-я игра за национальную команду, сообщает Opta.

    Таким образом, он вышел на второе место по количеству матчей за сборную Бразилии, опередив Роберто Карлоса. Лидером национальной команды является Кафу (142 матча).

    Добавим, что для Алвеса этот матч стал вторым на чемпионате мира в Катаре. Алвес в возрасте 39 лет стал самым возрастным футболистом в истории сборной Бразилии, игравшим на чемпионате мира.

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