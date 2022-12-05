Стало известно, почему Ракицкий покинул «Адана Демирспор»

Бывший защитник «Зенита»после расторжения контракта схочет продолжить карьеру в чемпионате

«Сотрудничество с "Адана Демирспор" решили завершить, потому что этот клуб — не уровень Ярослава.

Мы бы очень хотели возвращения на Украину, но поживем — увидим», — приводит слова Ракицкого Fan Day.

«Адана Демирспор» занимает третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиге после 13-ти туров.

Ракицкий перешел в «Адана Демирспор» в июле 2022 года. За это время он провел в составе турецкой команды девять матчей и сделал одну результативную передачу.

Напомним, в начале ноября «Адана Демирспор» расторг контракт с экс-капитаном сборной России Артемом Дзюбой.