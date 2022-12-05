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    Стало известно, почему Ракицкий покинул «Адана Демирспор»

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    Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий после расторжения контракта с «Адана Демирспор» хочет продолжить карьеру в чемпионате Украины.

    Ярослав Ракицкий
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    Ярослав Ракицкий

    «Сотрудничество с "Адана Демирспор" решили завершить, потому что этот клуб — не уровень Ярослава.

    Мы бы очень хотели возвращения на Украину, но поживем — увидим», — приводит слова Ракицкого Fan Day.

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    • «Адана Демирспор» занимает третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиге после 13-ти туров.

    Ракицкий перешел в «Адана Демирспор» в июле 2022 года. За это время он провел в составе турецкой команды девять матчей и сделал одну результативную передачу.

    Напомним, в начале ноября «Адана Демирспор» расторг контракт с экс-капитаном сборной России Артемом Дзюбой.

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