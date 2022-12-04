Месси поддержал Суареса после вылета Уругвая на ЧМ-2022

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Аргентинец отметил, что всегда готов поддержать бывшего партнера по команде Луиса Суареса.
«Что бы ни случилось с Луисом, я всегда рядом, я всегда готов поддержать.
Было грустно видеть, как вылетел Уругвай, но в футболе такое случается. Нужно просто сосредоточиться на будущем», — приводит слова Месси COPE.
На групповой стадии ЧМ сборная Уругвая заняла 3-е место и не попала в плей-офф мундиаля. В 1/8 финала чемпионата мира прошли сборные Португалии и Южной Кореи.
Уругвайцы имели столько же очков сколько и Южная Корея, но разница мячей не позволила пройти в следующий этап турнира.