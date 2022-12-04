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    Месси поддержал Суареса после вылета Уругвая на ЧМ-2022

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    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал вылет сборной Уругвая на чемпионате мира в Катаре.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Аргентинец отметил, что всегда готов поддержать бывшего партнера по команде Луиса Суареса.

    «Что бы ни случилось с Луисом, я всегда рядом, я всегда готов поддержать.

    Было грустно видеть, как вылетел Уругвай, но в футболе такое случается. Нужно просто сосредоточиться на будущем», — приводит слова Месси COPE.

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    • На групповой стадии ЧМ сборная Уругвая заняла 3-е место и не попала в плей-офф мундиаля. В 1/8 финала чемпионата мира прошли сборные Португалии и Южной Кореи.

    Уругвайцы имели столько же очков сколько и Южная Корея, но разница мячей не позволила пройти в следующий этап турнира.

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