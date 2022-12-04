ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фан сборной СенегалаМбаппе против Левандовского, львиные разборки Англии и Сенегала. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня
  • 11:27
    • Дзюба заявил, что не собирается завершать карьеру
  • 11:00
    • Генсек РФС рассказал о сложностях выбора соперников для сборной России
  • 10:48
    • Ондуа высказался о возможном предложении от «Зенита»
  • 10:35
    • «Голден Стэйт» выиграл у «Хьюстона», Грин превзошел достижение Джордана
  • 08:52
    • Дзюба: Хотим со Слуцким объединить усилия и пойти куда-то вместе
    Все новости спорта

    Быстров: Сборная Сербии — главное разочарование ЧМ-2022

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Сербии Сборная Южной Кореи Сборная Бельгии Сборная Дании Сборная Бразилии
    Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился впечатлениями от группового этапа чемпионата мира в Катаре.

    Владимир Быстров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Быстров

    «Главная сенсация — Южная Корея, разочарование — Сербия. Не Бельгия и не Дания, потому что это уже пенсионерские команды. Они могли, конечно, выстрелить с таким составом, но этап смены поколений должен присутствовать. Тут ничего удивительного для меня нет.

  • Дневник ЧМ-2022. Корейское чудо, флешбеки ЧМ-2010 и слезы Суареса
  • О главных событиях тринадцатого игрового дня на чемпионате мира по футболу в Катаре
  • Вчера

    • Сербия вышла с хорошей подготовкой, у них играли все лидеры. Они показывали великолепный футбол в отборочном цикле, много матчей провели достойно, в атакующем стиле вывезли Португалию. Когда приехали на ЧМ, у них все исчезло. С Бразилией никому не получится тягаться, но можно было вывести в контратаке. Во втором матче были пропущены глупые голы. Если вы собираетесь выходить, то нет права допускать такие ошибки. Тем более все эти слухи, которые ходят вокруг команды — это бред. Это не должно выходить на поле. Сербия могла пройти намного дальше, даже обязана была это сделать. Поэтому разочарование.

    Мой основной фаворит — Бразилия», — приводит слова Быстрова Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англичане совершат блицкриг
  • Англия — Сенегал. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Атака «трехцветных» обеспечит голепад
  • Франция — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.94
    •
  • Бразильцы прагматично одолеют корейцев
  • Бразилия — Южная Корея. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс 4 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Англия — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.94
  • Прогноз на матч Франция — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бразилия — Южная Корея
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Япония — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Сакраменто — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гзира Юнайтед — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Нойкрист — Ван Аш
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры