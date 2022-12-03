Защитнику сборной Уругвая грозит дисквалификация на 15 матчей

Защитник сборной Уругваяможет быть дисквалифицированна 15 матчей, сообщает Mundo Deportivo.

Футболист атаковал официальное лицо встречи в подтрибунном помещении после победного матча не чемпионате мира против Ганы (2:0).

Как сообщает TyC Sports, игроки Уругвая после игры пошли за судьями матча во главе с Даниэлем Зибертом, который в двух эпизодах не назначил пенальти в ворота ганцев.

Хименес, пытаясь прорваться к Зиберту, случайно ударил локтем одного из директоров ФИФА по организации ЧМ-2022.

Кроме того, в эфир попали высказывания игрока «Атлетико» о судьях после матча. «Сукины дети, сборище воров», — кричал Хименес.

Отмечается, что если эта действие игрока будет занесено в протокол судьями, то он будет дисквалифицирован минимум на 15 игр (удары локтями, кулаками, ногами, а также укусы, плевки, в отношении официального лица матча).

Если пострадавший не будет считаться официальным лицом встречи, то Хименеса дисквалифицируют на 3 матча.