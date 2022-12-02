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    Энрике: Испания на пять минут полностью потеряла контроль

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    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал игру своей команды после поражения от сборной Японии (1:2) в матче группового этапа ЧМ.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Испания на пять минут полностью потеряла контроль, началась даже паника, и если бы им нужно было забить ещё два, они бы точно забили.

    Это чемпионат мира, и когда такой команде, как Япония нечего терять, то происходит подобное. Ситуация была под контролем, но затем Япония решила отойти в оборону, они получили то, что хотели, а мы пытались изменить итог.

    Япония заняла заслуженное первое место, а мы… Это меня раздражает, потому что я хотел бы финишировать первым в группе.

    Мы были очень далеки от того, чего я хочу», — приводит слова Энрике Marca.

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    • Напомним, что сборная Испании сенсационно проиграла Японии (1:2) и заняла 2-е место в своей группе с 4 очками в активе. С 1-го места в плей-офф выходят японцы (6 очков).

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