Григорян: Эта сборная Испании находится вне футбольной субкультуры

Бывший тренер клубов РПЛ Александр Григорян оценил игру сборной Испании на чемпионате мира в Катаре.

В первом туре группового этапа испанцы разгромили сборную Коста-Рики (7:0), а во втором сыграли вничью с Германией (1:1).

«Я хочу привести пример: в свое время, когда предыдущий тренер сборной Аргентины Сампаоли пытался отбить склонность к промежуточным передачам, контролю мяча у игроков, он привел им пример, сказав, что в молодости он пригласил даму, они сидели всю ночь, а пока он отлучился, какой‑то молодой человек ее забрал.

Он сказал: "Остается констатировать, что большую часть ночи контролировал ее я". Это очень здорово тогда зашло игрокам Аргентины.

Эта сборная Испании вне футбольной субкультуры. Многие тренеры, когда комментируют действия испанцев, говорят об их рискованности и безумии.

Они играют так, как никто в мире. А немцы с точки зрения контроля мяча приближаются к ним. Но на фоне Испании им приходилось всю игру провести в прессинге», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

В третьем туре Испания сыграет с командой Японии, а немцы встретятся с Коста-Рикой.