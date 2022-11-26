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    Газзаев: Сборной Катара нужно было лучше готовиться к ЧМ, как это сделала Россия в 2018 году

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    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал сборную Катара, которая потеряла шансы на выход в плей-офф домашнего чемпионата мира.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    Во втором туре группового этапа Катар проиграл сборной Сенегала (1:3). Перед этим хозяева мундиаля уступили Нидерландам (0:2).

    «Развивать футбол всегда надо. Нужно его не только в Европе и Северной Америке развивать. Нужно его продвигать и в арабские страны, и на Ближний Восток.

    Я считаю, что Катар сделал все возможное, чтобы принять турнир. Мы видим и прекрасные стадионы, и организацию на самом высоком уровне. Да, команда не вышла из группы. Но это не значит, что чемпионат надо было останавливать. Никто от такого не застрахован. Это спорт, это футбол. Здесь никто никому ничего уступать не будет.

    А сборной Катара нужно было лучше подготовиться, команда то не слабая. Они хозяева чемпионата мира, они должны были подготовиться, как это сделала наша сборная в 2018 году. Поэтому я считаю, что все эти разговоры лишние.

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    • Мне кажется, Катар — самая слабая команда на турнире. Кроме старания, больше ничего. Сыграли настолько, насколько это возможно. Проигрывали по всем статьям: и по функциональной готовности, и по тактической гибкости, и по техническому оснащению. Пытались болельщики поддерживать хозяев, но этого мало.

    С иной стороны, есть пример другой арабской сборной — Саудовской Аравии. По первому туру чемпионата мира я бы выделил три сборные: Бразилию, Францию и Саудовскую Аравию. Она играла в очень современный футбол. Все время пыталась накрывать соперника на чужой половине поля. Очень плотная игра в линиях: никаких разрывов. Посмотрите, как они действовали при создании искусственного положения вне игры: аргентинцы 7-8 раз оказывались в нем. Это говорит о том, что все было отработано. Посмотрите, с какой страстью они играли.

    Сложно сказать, сможет ли Саудовская Аравия далеко пройти на ЧМ. Посмотрим, как они сыграют второй матч. Я думаю, что вполне. Если так будут играть, то выйдут из группы легко», — приводит слова Газзаева «Спорт день за днем».

    Сборная Саудовской Аравии в первом туре группового этапа одержала сенсационную победу над Аргентиной (2:1).

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