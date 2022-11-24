Уругвай — Южная Корея: счет матча 0:0

не смогли открыть счет в матче (0:0).

Эта встреча стала 4-ой на чемпионате мира 2022 года, в которой была зафиксирована безголевая ничья.

Командам так и не удалось нанести ни одного удара в створ за все 90 минут матча.

Футбол. ЧМ-2022. Группа H Уругвай — Южная Корея 0:0 Уругвай: Серхио Рочет, Мартин Касерес, Диего Годин, Хосе Хименес, Матиас Оливера (Матиас Винья, 79'), Федерико Вальверде, Матиас Весино (Николас де ла Крус, 79'), Родриго Бентанкур, Факундо Пельистри (Гильермо Варела, 88'), Луис Суарес (Эдинсон Кавани, 64'), Дарвин Нуньес Южная Корея: Хван Ый Чо (Чхо Кю Сун, 74'), Сон Хын Мин, Ли Джэ Сон (Сон Чун Хо, 75'), На Сан Хо (Ли Кан Ин, 75'), Чон У Ён, Хван Ин Бём, Ким Чжин Су, Ким Юнь Квон, Ким Мин Джэ, Ким Мун Хван, Ким Сон Кю Предупреждения: Мартин Касерес (57'), Чхо Кю Сун (88'), Paulo Jorge Gomes Bento (90 + 8')

Следующий матч сборная Уругвая проведет 28 ноября с Португалией в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира. Южная Корея в этот же день встретится со сборной Ганы.